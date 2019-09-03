Новости

США ввели санкции против космической отрасли Ирана 23:02
РФС готовит реформу судейства 22:58
Определились все участники 1/16 финала Кубка России 22:47
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков 22:47
У Романа Зобнина родилась дочь 22:32
Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой 22:11
Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле 22:04
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону 22:00
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 21:55
На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД 21:42
Скончалась сестра Юлии Тимошенко 21:16
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин 21:14
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам 21:05
В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку 20:48
Глава МВД Грузии стал премьером 20:47
Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 22:47
Рубрика: Спорт

Определились все участники 1/16 финала Кубка России

Текст: Артур Нанян

Стали известны последние участники 1/16 финала Кубка России по футболу. Во вторник, 3 сентября, ими стали "СКА-Хабаровск", "Енисей" (Красноярск) и "Томь".

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Итоги последнего дня трансферного окна в РПЛ

Напомним: с 1/16 финала в борьбу за второй по престижу клубный трофей страны вступят представители Премьер-лиги. Ранее стадию 1/32 финала успешно преодолели: "Нижний Новгород", "Луч" (Владивосток), "Камаз" (Набережные Челны), "Чайка" (Ростовская область), "Алания" (Владикавказ), "Черноморец" (Новороссийск), "Факел" (Воронеж), "Мордовия" (Саранск), "Шинник" (Ярославль), "Химки" (Подмосковье), "Балтика" (Калининград) и столичные "Торпедо" с "Чертаново".

Жеребьевка 1/16 финала Кубка пройдет в среду в 9:30 утра по Москве. Наблюдать за ней можно будет в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Спорт Футбол Кубок России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов