Определились все участники 1/16 финала Кубка России

Стали известны последние участники 1/16 финала Кубка России по футболу. Во вторник, 3 сентября, ими стали "СКА-Хабаровск", "Енисей" (Красноярск) и "Томь".

Напомним: с 1/16 финала в борьбу за второй по престижу клубный трофей страны вступят представители Премьер-лиги. Ранее стадию 1/32 финала успешно преодолели: "Нижний Новгород", "Луч" (Владивосток), "Камаз" (Набережные Челны), "Чайка" (Ростовская область), "Алания" (Владикавказ), "Черноморец" (Новороссийск), "Факел" (Воронеж), "Мордовия" (Саранск), "Шинник" (Ярославль), "Химки" (Подмосковье), "Балтика" (Калининград) и столичные "Торпедо" с "Чертаново".

Жеребьевка 1/16 финала Кубка пройдет в среду в 9:30 утра по Москве. Наблюдать за ней можно будет в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".