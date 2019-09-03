Партиям разрешили использовать портал госуслуг для проведения праймериз

Кабинет министров предоставил политическим партиям возможность использовать портал госуслуг для идентификации граждан при проведении предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатов на выборы.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, партии, имеющие право участвовать в выборах, присоединяются к информационным системам государственных и муниципальных услуг для проведения праймериз и последующего выдвижения кандидатов в депутаты и иные выборные должности в органах государственной власти.

Партии вправе использовать "Единую систему идентификации и аутентификации" для подтверждения личности граждан, желающих принять участие в предварительном голосовании.