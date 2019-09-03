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03.09.2019 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый пуск "Ангары" с Восточного проведут в 2023 году

Текст: Ксения Колесникова
Первый пуск "Ангары" должен состояться на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили "РГ" в "Роскосмосе". Сейчас для ракет-носителей этого семейства полным ходом идет строительство стартового комплекса.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Специалисты проводят армирование фундамента сооружений, предназначенных для размещения оборудования различных технологических систем, - рассказали в госкорпорации.

"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

По планам, стартовая инфраструктура для "Ангары", которая возводится в рамках второй очереди космодрома, должна обеспечивать не менее 10 пусков этих ракет-носителей в год.

Напомним, первая очередь на космодроме Восточный уже построена. Здесь работает стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2". Самый первый запуск на нем состоялся в 2016 году. Тогда на орбиту отправились три российских спутника: "Ломоносов", "Аист-2Д", "СамСат-218".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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