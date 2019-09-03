Прокурор попросил три года колонии для участника незаконной акции в Москве

Три года и два месяца в колонии общего режима попросила прокуратура у Тверского суда для Данилы Беглеца. Это один из участников несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве.

Сам Данила Беглец обвиняется в насилии над полицейским. Дело Беглеца суд рассматривает в особом порядке - без исследования доказательств. Дело в том, что подсудимый вину признал.

По версии следствия, 27 июля Беглец на пересечении улицы Большая Дмитровка и Камергерского переулка, "препятствуя работе сотрудников правоохранительных органов, сзади схватил потерпевшего - прапорщика полиции Никитина - за руку и одернул ее, тем самым причин последнему физическую боль".

Беглец до этого обвинения уже привлекался к уголовной ответственности как подозреваемый в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Потом следствие изменило квалификацию его действий и предъявило обвинение в насилии в отношении представителя власти - статья 318 УК РФ. Это обвинение Беглец признал.