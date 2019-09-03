Пропавший под Калугой мальчик найден мертвым

В Калужской области после трехдневного поиска нашли тело девятилетнего мальчика.Он пропал 31 августа, его искали полиция, волонтеры, преподаватели школ, жители Кирова, Людиново, Барятино и других близлежащих районов.

Мальчик с мамой и братом приехал в гости к знакомым в Киров. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, в тот день он поссорился с мамой и ушел гулять один. Поскольку он долго не возвращался и близкие не нашли его сами, мама обратилась в полицию.

Сотрудники полиции совместно с волонтерами проверяли все возможные места нахождения ребенка: школьные и детские площадки, подвальные и чердачные помещения, территории предприятий, детских садов, гаражных кооперативов, берега водохранилищ, лесные массивы. Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, был установлен и отработан круг общения школьника - по месту жительства и по месту учебы. Проверен автовокзал, ориентированы водители автобусов и маршрутных такси.

Лишь к вечеру 2 сентября сотрудники отделения полиции "Кировский" при осмотре Верхнего водохранилища в Кирове заметили на поверхности воды детскую обувь. На место были вызваны спасатели МЧС, которые нашли и достали тело мальчика из озера.

На место выезжали криминалисты областного управления СК. Были проверены записи видеокамер, из которых стали ясны подробности случившегося. На кадрах видно, что ребенок прогуливался по бетонным плитам плотины, не удержался и упал в воду. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи продолжают выяснять условия жизни и воспитания школьника, по результатам этой проверки будет дана оценка действиям матери.