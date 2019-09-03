Синоптики пообещали москвичам жару до +26

Сегодня в столице воздух прогреется выше нормы на 4-5 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня в столичном регионе ожидается температура воздуха до +24...+26 градусов. В ночные часы воздух не остынет ниже +10. В результате среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов.

Дожди сегодня маловероятны. Атмосферное давление ожидается неустойчивым, а содержание кислорода в воздухе будет пониженным, что может спровоцировать недомогание у метеозависимых людей и лиц, страдающих заболеваниями органов дыхания.

Кстати

Самым жарким третье сентября было в 1890 году, когда воздух прогрелся до +32,3. А в 1939 году в этот день воздух остыл до +1,5 градуса.