СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет РФ не нашел состава преступлений в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, такое решение принято "по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе записей камер видеонаблюдения".

Теперь уголовное дело этих граждан прекращено, а избранные им меры пресечения отменены. Но, по мнению СК, в действиях этих граждан есть признаки административного правонарушения. Поэтому все материалы отправлены в МВД России.