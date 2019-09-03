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03.09.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет РФ не нашел состава преступлений в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Фото: iStock
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, такое решение принято "по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе записей камер видеонаблюдения".

Теперь уголовное дело этих граждан прекращено, а избранные им меры пресечения отменены. Но, по мнению СК, в действиях этих граждан есть признаки административного правонарушения. Поэтому все материалы отправлены в МВД России.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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