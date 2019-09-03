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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В "Геликон-опере" открытие сезона посвятили памяти Иосифа Кобзона

Текст: Светлана Николаева
Сегодня на сборе прессы и труппы в "Геликон-опере" объявили, что в зале Стравинского появится именное кресло Иосифа Кобзона. Памятная табличка будет установлена на кресле номер 11 в первом ряду, где обычно сидел певец - почетный гость театра. Как заметил первый заместитель гендиректора "Геликон-оперы" Владимир Горохов, каждое посещение знаменитым артистом спектакля было "настоящим праздником" для театра. Певец помогал театру во время его реконструкции.
Фото: Предоставлено пресс-службой "Геликон-оперы" Фото: Предоставлено пресс-службой "Геликон-оперы"
Фото: Предоставлено пресс-службой "Геликон-оперы"
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В этот же день вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон открыла в фойе театра выставку скульптур из домашней коллекции Кобзонов. "Я подумала, - сказала Нелли Кобзон, - что эти предметы, которые стоят у нас в доме уже более 30 лет, которые мы на протяжении этих 30 лет собирали и очень любили, должны увидеть люди. Мне бы очень хотелось, чтобы их увидели как можно больше людей".

На выставке, названной "Театральный кабинет. Скульптура ар-деко из коллекции Иосифа и Нелли Кобзон", представлены более 20 экспонатов: работы скульпторов Деметера Чипаруса, Фердинанда Прайса, Густава Шмидт-Касселя и Поля Филиппа, Герды Иро (Гердаго).

Фото: Благотворительный фонд "Фонд Валерия Гергиева"
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Позже, на сборе труппы, состоявшемся по традиции в зале Стравинского, были подведены итоги предыдущего сезона и объявлены планы юбилейного 30-го сезона.

Среди крупных премьер, которые ожидают московскую публику, - "Мистер Георг Отс" и "Травиата" Верди в постановке Дмитрия Бертмана. Как рассказал заместитель художественного руководителя, директор творческих коллективов театра Илья Ильин: "Георг Отс" - это совместная работа с эстонской командой. Это спектакль о жизни нашего великого лучшего баритона за всю русскую историю, столетие которого мы празднуем в этом году".

По поводу "Травиаты" постановщик спектакля Дмитрий Бертман, находящийся на постановке за рубежом, сообщил по Skype: " Я думаю, это будет очень красивый спектакль, который надолго войдет в наш репертуар".

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Среди других премьер, заявленных в афише 30-го сезона: музыкальный спектакль "Золушка", написанный Леонидом Вайнштейном, и новогодний спектакль "Снежная королева. Глобальное потепление".

Также в феврале состоится премьера "Туда и обратно" Пауля Хиндемита в постановке режиссера и драматурга Дмитрия Бикбаева.

На открытии 30-го сезона 6 сентября "Геликон-опера" покажет спектакль "Евгений Онегин".

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