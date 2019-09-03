В России создан новый тип глушителя

ЦНИИТочмаш разработал новый тип глушителя для стрелкового оружия. Его уникальность в модульной конструкции - внутрь приспособления помещен сменный вкладыш, поглощающий тепло.

- Глушители с теплопоглощающими элементами более компактны, лучше справляются с торможением и охлаждением пороховых газов, эффективнее снижают громкость выстрела, а также исключают появление пламени, искр или дыма. Достигается это благодаря взаимодействию газов со всем объемом термопоглощающего элемента, - рассказали в пресс-службе корпорации Ростех.

Конструкция глушителя позволяет менять модуль в полевых условиях, а при необходимости оружие можно исползовать и без него - например, в режиме автоматической стрельбы. Новый глушитель легок и компактен: его длина 210 миллиметров, диаметр 38 мм, вес 350 граммов.

Разработка изготовлена исключительно из российских комплектующих и запатентована. Вместе с ЦНИИТочмаш в создании глушителя участвовали Национальный технологический университет "МИСиС" и "Научный центр прикладной электродинамики" из Санкт-Петербурга.

Подольский ЦНИИТочмаш - подразделение Ростеха, занимающееся созданием стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских систем, военного снаряжения. Среди известных разработок института - пистолет "Удав", снайперская винтовка "Винторез", подводное оружие АПС и СПП-1, самоходные орудия "Нона" и "Лотос", боевая экипировка "Ратник".