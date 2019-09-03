Летевший в Новосибирск лайнер вынужденно сел в Нерюнгри

Самолет авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Хабаровск - Новосибирск, во вторник вынужденно сел в аэропорту якутского города Нерюнгри из-за плохого самочувствия пассажира.

"Рейс летел из Хабаровска в Новосибирск, Airbus A320 авиакомпании "Сибирь". Одному из пассажиров стало плохо - у него "упал" сахар в крови, и экипаж решил сделать вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри", цитирует ТАСС представителя пресс-службы аэропорта.

Медицинские работники аэропорта оказали заболевшему первую помощь и вызвали из поселка Чульман бригаду "скорой". Однако мужчина письменно отказался от госпитализации.

Медики работали с пассажиром около часа. За это время лайнер был дозаправлен, после чего продолжил полет.