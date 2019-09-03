Первый многоцелевой вертолет для Индии соберут в 2020 году

Первый опытный образец многоцелевого легкого вертолета Ка-226 для Индии планируют собрать в 2020 году. После этого винтокрылую машину отправят на испытания.

Об этом РИА Новости сообщил Леонид Белых, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода, который входит в российский холдинг "Вертолеты России". Он добавил, что на предприятии начали готовиться к производству Ка-226. Сложностей не ожидают, так как уже выпускали вертолеты Ка-15, Ка-18 и Ка-25.

В российском правительстве чуть раньше заявляли о том, что в Улан-Удэ с 2021 года будут производить Ка-226 для Индии. Всего речь идет о 200 машинах. Первые 60 выпустят в Российской Федерации, остальные 140 - в самой Индии.

Ка-226Т - многоцелевой вертолет модульной конструкции. Он сможет работать даже в самых труднодоступных районах, в разных климатических условиях и на море. Способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. Эксперты считают, что Ка-226Т по техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги.