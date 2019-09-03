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03.09.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде при получении взятки задержан сотрудник Минобороны

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Сотрудники УФСБ  России по Нижегородской области задержали начальника 161-го военного представительства Минобороны РФ по подозрению в получении взятки. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

На Алтае чиновницу заподозрили во взятках на 2,5 миллиона рублей

Обвиняемый встретился с генеральным директором нижегородской компании в своем автомобиле Kia Sorento, где получил от него 155 тысяч рублей.

Как только взятка была передана, военнослужащего задержали. Возбуждено уголовное дело.

Также следствием установлено, что с  декабря 2017 года по май 2019 года задержанному ежемесячно перечислялись на карту деньги от генерального директора фирмы для получения преференций по поставками продукции по гособоронзаказу. Всего сумма взятки составила примерно 500 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей
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