В Нижнем Новгороде при получении взятки задержан сотрудник Минобороны

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали начальника 161-го военного представительства Минобороны РФ по подозрению в получении взятки. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый встретился с генеральным директором нижегородской компании в своем автомобиле Kia Sorento, где получил от него 155 тысяч рублей.

Как только взятка была передана, военнослужащего задержали. Возбуждено уголовное дело.

Также следствием установлено, что с декабря 2017 года по май 2019 года задержанному ежемесячно перечислялись на карту деньги от генерального директора фирмы для получения преференций по поставками продукции по гособоронзаказу. Всего сумма взятки составила примерно 500 тысяч рублей.