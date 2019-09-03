В Пензенской области на льготную ипотеку направят 100 миллионов рублей

На финансирование программы "Доступная ипотека" из бюджета Пензенской области в 2020 году планируется выделить 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе прямой линии с жителями.

Увеличение финансирования в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" позволит привлечь на эти цели порядка миллиарда рублей из федерального бюджета. Ставки по льготной ипотеке ниже, чем банковские, при этом они будут еще меньше, если в семье появится ребенок. Доступная ипотека выгодна для молодых семей, но возраст заемщиков не ограничен. В программе могут участвовать люди в возрасте от 21 до 65 лет. Разрешено приобретать объекты на любом этапе строительства.

На сегодня выданы займы на покупку 169 квартир на сумму более 385 миллионов рублей. До конца года планируется привлечь не менее 800 миллионов рублей внебюджетных средств.

Помимо этого 250 молодых семей в регионе смогут улучшить жилищные условия благодаря социальной выплате. На сегодня 164 семьи уже реализовали свое право. В этом году финансирование целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" увеличилось из федерального бюджета почти в три раза с 24,4 до 88,7 миллиона рублей. Из регионального бюджета на эти цели уже выделили почти 30 миллионов рублей, еще 38,6 миллиона составят средства муниципалитетов.