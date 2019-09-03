В Уфе при взрыве самогонного аппарата пострадал человек

В Уфе помощь медиков понадобилась мужчине, который пострадал из-за вышедшего из строя самогонного аппарата. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Уфы.

Инцидент произошел около 12 часов по московскому времени на третьем этаже многоквартирного дома на улице Пинского,8. О случившемся в экстренные службы города сообщили очевидцы.

На месте установлено, что причина хлопка - самогонный аппарат, который взорвался. В итоге к квартире выбило стекла, а хозяин квартиры пострадал. Врачи оказали ему первую помощь. Сотрудники газовой службы, осмотрев квартиру, утечек не обнаружили, но на всякий случай установили заглушки на газооборудование.