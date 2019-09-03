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03.09.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе при взрыве самогонного аппарата пострадал человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе помощь медиков понадобилась мужчине, который пострадал из-за вышедшего из строя самогонного аппарата. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Уфы.

На Южном Урале квартира загорелась из-за самогонного аппарата

Инцидент произошел около 12 часов по московскому времени на третьем этаже многоквартирного дома на улице Пинского,8. О случившемся в экстренные службы города сообщили очевидцы.

На месте установлено, что причина хлопка - самогонный аппарат, который взорвался. В итоге к квартире выбило стекла, а хозяин квартиры пострадал. Врачи оказали ему первую помощь. Сотрудники газовой службы, осмотрев квартиру, утечек не обнаружили, но на всякий случай установили заглушки на газооборудование.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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