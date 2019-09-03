Военные получили еще один новый транспортник Ил-76МД-90А

Авиаполк военно-транспортной авиации в Ульяновске получил новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Это уже шестой самолет, переданный предприятием "Авиастар-СП" на вооружение ВТА.

Самолет Ил-76МД-90А построили в рамках контракта с министерством обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба "Авиастар-СП". И это уже шестой самолет данной модификации, переданный военным. Как добавил управляющий директор Василий Донцов, до конца года на заводе планируют завершить строительство еще как минимум двух Ил-76МД-90А.

Ил-76МД-90А - второе поколение самолета Ил-76. После модернизации он получил более мощные двигатели ПС-90А-76, усилили его шасси, увеличили грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов. Кроме того, на Ил-76МД-90А стоит новый пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная кабина".