В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя

Ленинский районный суд города Кемерово вынес приговор бывшей студентке медицинского университета за убийство 82-летней преподавательницы.

Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата. Женщина нуждалась в деньгах и решила ограбить пожилую преподавательницу кафедры фтизиатрии, проводившую курсы повышения квалификации.

- Она похитила из сумки преподавателя ключи от квартиры, после чего незаконно проникла в ее жилище и похитила денежные средства и золотые украшения на общую сумму 178 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Кемеровской области.

После этого студентка вернулась на кафедру, положила ключи в сумку пожилой женщины и похитила из сейфа свой сертификат и еще 32 тысячи рублей. Преподавательница обнаружила пропажу денег и вызвала полицию. А спустя несколько дней не вышла на работу.

Обеспокоенные коллеги пришли к ней домой. Квартира была открыта, а пожилая женщина лежала в одной из комнат без признаков жизни.

- Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции в течение нескольких часов подозреваемая в убийстве преподавателя была задержана, - сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По словам бывшей студентки, она пришла домой к преподавательнице, чтобы уговорить ее забрать заявление из полиции. И в ходе конфликта ударила старушку по голове гантелью более 40 раз. После убийства молодая женщина забрала сотовый телефон потерпевшей, золотые украшения и 68 тысяч рублей и скрылась.

Ленинский районный суд признал ее виновной в содеянном и приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.