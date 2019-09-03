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03.09.2019 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метрополитен Петербурга раскрыл тайну пересадочных станций

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В подземке Северной столицы рассказали, почему пересадочные переходы в метрополитене закрываются в одно и то же время, а сами станции - в разное.

Фото: Пресс-служба "Горэлектротранса"
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Как сообщает пресс-служба подземки Петербурга, все пересадочные станции здесь сосредоточены в центре и последние поезда приходят на них примерно в одно и то же время. Именно поэтому и решено было установить один на весь город режим работы переходов - все они закрываются в 00.15.

Примечательно, что конечные станции на синей и красной ветке подземки на вход закрывают ровно в полночь. Это объясняется графиком следования поездов. Так, последний поезд со станции метро "Купчино" в сторону "Парнаса" направляется в 00.05, в это же время последний состав уходит с "Проспекта Ветеранов" в направлении "Девяткино".

Причем к моменту, когда последний в сутки состав доезжает до станции пересадки, она бывает уже закрыта. Тем не менее, сами станции закрываются в разное время. Так, на синей и красной ветках конечные станции работают на выход до часа ночи, это объясняется тем,что с севера на юг последний поезд идет 47 минут. Станции, ближе расположенные к центру, закрывают через 8-10 минут после прохождения последнего поезда.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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