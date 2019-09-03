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03.09.2019 13:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Участники парусной кругосветки посетили петербургский детдом

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Сегодня в Санкт-Петербурге стартует основная часть кругосветной экспедиции "Сибирь - Антарктика - Сибирь". Накануне яхтсмены встретились с воспитанниками петербургского детскогодома.
Фото: Наталья Онищенко Фото: Наталья Онищенко/РГ
Фото: Наталья Онищенко/РГ

- Я капитан дальнего плавания. Яхтенный капитан. Хожу под парусами.

- Серьезно?

Фото: Светлана Сибина
Яхта "Сибирь" отправилась в кругосветку по маршруту Беллинсгаузена

- Я совершил два кругосветных путешествия и сейчас отправляюсь в третье.

- Серьезно?!

- Этого достичь может каждый из вас, нужно только иметь мечту и идти к ней даже небольшими шагами.

Это диалог не был бы чем-то необычным, если бы не состоялся между капитаном парусной яхты "Сибирь" из Омска Сергеем Щербаковым и одним из воспитанников петербургского Центра содействия семейному воспитанию № 4 - бывшего детдома № 53, которому в этом году исполнится 75 лет.

В начале июля "Сибирь" отправилась из Омска в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Маршрут завершится в октябре 2020 года, а пока промежуточный пункт - Санкт-Петербург. Остановка отчасти вынужденная: при выходе в Северный Ледовитый океан яхту слегка потерло льдами и в Северной столице пришлось не только закупать продукты, как планировалось раньше, но и латать обшивку. Заодно Щербаков показал воспитанникам детского дома, как все начиналось. "Сибирь" он начал строить с единомышленниками в 1987 году, во времена СССР, как раз для похода в Ленинград - ныне Санкт-Петербург. А закончил спустя десять лет, когда прежней родины уже не существовало. И смог попасть в Северную Европу, о чем даже никогда не мечтал.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Яхту "Сибирь" восстановят перед кругосветкой в Санкт-Петербурге

Нынешняя экспедиция состоит, по сути, из двух частей. Беллинсгаузен отплыл из Кронштадта 15 июля (3 июля) 1819 года, и сначала его корабли зашли в Копенгаген и Портсмут. "Сибирь" повторить путь в эти даты не смогла, потому что до Петербурга могла добраться из Омска только по Севморпути, но в Обской губе ее задержала погода. Поэтому европейскую часть плавания спустя два века повторила яхта "Русь" под управлением капитана Сергея Тимошкова, которая вчера передала "Сибири" эстафету кругосветного плавания, а также флаг Санкт-Петербурга и капсулу с землей города-героя Ленинграда, которые будут доставлены на российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен".

Ребятишек из детдома моряки пригласили на торжественное отправление яхты в кругосветку. Однако в соответствии с законодательством сделать это не так-то просто - до шестнадцати лет воспитанники не имеют права свободно перемещаться по городу без сопровождения взрослых. Зато Сергей Тимошков уже пообещал покатать самых увлеченных  парусами и морем - и самых старших - на церемонии закрытия навигации петербургского яхт-клуба в последние выходные сентября. А некоторым капитаны подарили мечту. Светловолосый мальчишка лет двенадцати уже уговорил сотрудника детдома "дядю Юру" быть его сопровождающим во время этого плавания.

- Как вы готовите еду в плавании? Как вы купались в Северном Ледовитом океане, там же холодно? Можно ли привыкнуть к морской болезни? -  его друзья засыпали вопросами капитанов.

- У каждого из вас впереди жизнь. И у каждого из вас есть или будет мечта, - сказал мальчишкам Сергей Щербаков. - Она обязательно сбудется. Потому что у меня получилось.

Справка "РГ"

Старт экспедиции: Омск, 7 июля 2019 года.

Прибытие на станцию Беллинсгаузена  (Антарктида): 19 января 2020 года.

Финиш: Омск, 15 октября 2020 года.

Продолжительность: один год.

Протяженность маршрута: 20 тысяч километров.

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