В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу

Во Всеволожском районе Ленинградской области в своем автомобиле был застрелен предприниматель. В убийстве подозревают мужчину, который три года назад копал бизнесмену колодец на даче, но так и не получил денег за работу.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, 41-летний подозреваемый задержан силами сотрудников Росгвардии.

По версии следствия, мужчина заранее приехал к дачному участку, расположенному в одном из садоводств Всеволожского района и там сдал ждать предпринимателя. Когда бизнесмен приехал, по его машине стали стрелять.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. С места происшествия были изъяты гильзы и другие предметы, которые могут пролить дополнительный свет на эту историю.