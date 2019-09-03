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03.09.2019 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Во Всеволожском районе Ленинградской области в своем автомобиле был застрелен предприниматель. В убийстве подозревают мужчину, который три года назад копал бизнесмену колодец на даче, но так и не получил денег за работу.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, 41-летний подозреваемый задержан силами сотрудников Росгвардии.

По версии следствия, мужчина заранее приехал к дачному участку, расположенному в одном из садоводств Всеволожского района и там сдал ждать предпринимателя. Когда бизнесмен приехал, по его машине стали стрелять.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. С места происшествия были изъяты гильзы и другие предметы, которые могут пролить дополнительный свет на эту историю.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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