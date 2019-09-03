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03.09.2019 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пещеру у трассы "Таврида" откроют для туристов в 2020 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Ученые Крымского федерального университета презентовали проект создания рекреационного комплекса и научно-образовательного стационара у пещеры "Таврида" в поселке Зуя. По планам ученых, первые туристы смогут посетить открытую год назад пещеру уже следующим летом. Научно-рекреационный комплекс разместится на территории более 15 гектаров.

По словам председателя совета Российского союза спелеологов, руководителя проекта научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры "Таврида" Геннадия Самохина, в конце прошлой недели КФУ получил лицензию минприроды РК на использование недр. Это позволяет на абсолютно законных основаниях проводить там дальнейшие научные исследования, благоустраивать прилегающую территорию и даже открывать на базе пещеры экскурсионный маршрут.

Фото: Российский союз спелеологов
В крымской пещере "Таврида" нашли кости доисторической змеи

Уже сейчас к изучению пещеры помимо крымских ученых подключились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Миасса и Уфы в разных направлениях, в том числе в области минералогиии и микробиологии. В изучении микроорганизмов задействуют и группу микробиологов-генетиков из Казанского госуниверситета. Благодаря проекту комплекса в галереях пещеры будут одновременно проводить научные исследования и организовывать экскурсии для туристов. При этом из уже открытых и исследованных учеными 1300 метров пещеры общедоступными станут лишь около 400 метров. Остальная часть подземелья будет изолирована с помощью специальных шлюзов - так, чтобы стерильная часть пещеры не подвергалась никакому воздействию извне. И даже извлеченную из подземных ходов глину складируют на поверхности земли отдельно.

Помимо погружения в пещеру гости центра смогут посетить визит-центр, два музея - палеонтологии и каменного века, фотозону с огромными фигурами доисторичсеких животных и ландшафтный парк. В последнем биологи университета высадят именно те растения, которые росли в Крыму полтора миллиона лет назад, в саванный период.

Фото: Российский союз спелеологов
Микробиологи из Уфы изучат древние микроорганизмы из пещеры "Таврида"

"Таврида" будет единственной в России оборудованной пещерой, в которую смогут погрузиться люди с ограниченными возможностями.

- Мы поставили себе цель, что пещера и весь рекреационный комплекс учтут потребности маломобильных граждан, - рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, и руководитель проекта создания рекреационного центра Геннадий Самохин. - У нас ни одна пещера в Крыму и, насколько я знаю, в России не оборудована для посещения маломобильными гражданами, а мы здесь можем это сделать. Морфология пещеры и наши конструкторские решения это позволяют.

В научно-образовательной зоне расположится научный центр с лабораториями, учебными аудиториями, конференц-залом и местами для проживания приезжающих в пещеру научных сотрудников, которым пока приходится селиться в отелях. В мини-гостинице при научном стационаре будет около 15 койко-мест, что позволит комфортно разместиться небольшому коллективу ученых.

- В летний период будет кемпинг для студентов, - уточнил Самохин. - А третий блок - хозяйственный. Там будут жить сотрудники самого комплекса.

Для будущего рекреационного центра уже разработан логотип, на котором изображен саблезубый тигр в подземной галерее. Он окрашен в тот же цвет, что и глина в карстовых полостях. А поскольку пещера открыта благодаря строительству трассы "Таврида", в нижней части эмблемы схематично избражен автобан.

- При зонировании территории комплекса мы используем опыт европейских современных горно-рекреационных комплексов, - говорит кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. - Во многих таких комплексах наблюдается сплав работы и науки, и образования и туристической направленности. Этот опыт мы пытаемся использовать. Рельеф местности позволяет спланировать территорию так, чтобы хозяйственная часть и научно-образовательный блок не были видны туристам.

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