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03.09.2019 10:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

Текст: Ольга Штейн

В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа. Понтонный путепровод восстановили быстро, но теперь местные жители боятся им пользоваться.

Мост связывал часть села, расположенную на правом берегу реки Каква, с Большой землей, где есть магазины, аптеки, школы и детские сады.

В Серове после скандала начали строить мост для жителей села

- Его строили взамен нашего, который мы делали сами. Официально его еще не открывали, но 31 августа строители нам сказали, что все готово, можно пользоваться, - рассказала "РГ" жительница Филькино Анастасия Пристав. - Второго сентября с утра с ребенком ушли по мосту в школу, а днем вернулись - и все, он уже рухнул. Простоял чуть больше суток. К счастью, никто не пострадал, а если бы там шла мама с коляской?

На место происшествия тут же приехали рабочие и лодочник. К сегодняшнему утру мост восстановили.

- Сказали, что можно безопасно ходить. Попробовала пройти, как-то страшновато, - делится Анастасия.

Напомним, мост через реку Каква разрушился еще в 2017 году. Людям предложили пользоваться услугами лодочника. Местные жители несколько раз самостоятельно строили временные сооружения, последний возвели в середине июля: потратили на это три недели и десять тысяч рублей. Ситуацией заинтересовались в региональном следственном комитете и возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны администрации ГО - ведомство сочло, что местные власти должны были обеспечить жителей безопасной переправой. Глава Серовского городского округа обещал двум десяткам сельчан полноценный мост шириной полтора метра, однако позже было принято решение строить понтонный пешеходный путепровод.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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