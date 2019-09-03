Подразделения РЭБ заглушили секретную связь "противника" на Алтае

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Центрального военного округа заглушили секретную связь условного противника. Задачу с применением современного комплекса "Леер-3" военнослужащие отработали в Алтайском крае.

По замыслу учения при помощи "Орлана-10" на командный пункт передали координаты "вражеского" лагеря (их вычислили по GSM-сигналу). Специалисты РЭБ, используя комплекс подавления связи "Леер-3", парализовали работу пункта управления и секретную связь условного неприятеля. Затем эти координаты передали артиллеристам и те уничтожили укрепленный лагерь с помощью самоходки 2С7 "Малка". Стрельбу вели с закрытых огневых позиций на дальности более 40 километров.

"В учениях приняло участие более 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники", - рапортует пресс-служба ЦВО.

Между тем

Продолжаются учения и под Оренбургом. Здесь военные химики их подразделения РХБ защиты отработали задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: провели разведку, эвакуировали пострадавших. В общей сложности было задействовано до 250 единиц техники, в том числе - вертолет Ми-8АМТШ со спецаппаратурой и робототехнические комплексы.