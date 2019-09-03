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03.09.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области первоклассник утонул в ванне

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Чебаркуле Челябинской области организована проверка по факту смерти семилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок захлебнулся в ванне, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

Для пострадавшей в турецком отеле девочки могут открыть сбор средств

- Вчера вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из квартир в городе Чебаркуль обнаружено тело семилетнего мальчика, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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