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1 сентября 2019 г. 18:40
"Родина"
Текст: Лариса Черкашина
Родина - № 9(919)

Полоцк. Пушкин. Ганнибал

В древнем городе удивительным образом пересеклись судьбы великого поэта и его прадеда
Корни родового древа, связующие Пушкина с Белоруссией, берут начало в древнем Полоцке. Александр Сергеевич лишь проездом миновал его, но название старинного города, основанного в IX столетии волею князя Рюрика, не единожды встречается на страницах пушкинских рукописей.
Полоцк. Гравюра. 1862 год.
Полоцк. Гравюра. 1862 год.

В августе 1824-го...

Побывать в Белоруссии поэту довелось в августе 1824 года. Тогда он с грустью покидал милую ему Одессу - путь лежал в северную Псковскую губернию, в сельцо Михайловское. Верный дядька Никита Козлов погрузил в дорожную коляску нехитрые пожитки поэта, княгиня Вера Вяземская взмахнула на прощание платком, и экипаж неспешно тронулся в путь.
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Ровно через неделю, вечером 7 августа, преодолев сотни верст по дорогам Малороссии, путешественники достигли Могилева. На почтовой станции Пушкина, одетого по-дорожному "в желтых нанковых шароварах и русской измятой рубахе", уже встречали горячие почитатели - офицеры гусарских полков, расквартированных в Могилеве. Дружеская пирушка, начавшаяся тут же, в станционном доме, продолжилась на квартире Куцынского, корнета Лубенского гусарского полка. Александр Сергеевич, по воспоминаниям очевидцев, читал свой "Веселый пир", и ему восторженно внимали бравые гусары. Не одна бутылка шампанского была распита в ту ночь, а под утро вся веселая компания проводила поэта в дорогу.

В пятом часу утра Пушкин покинул гостеприимный Могилев. В тот же день он проехал Полоцк...

Знай поэт, что с этим городом связано имя его прадеда Абрама Петровича Ганнибала, - непременно остановился бы в Полоцке!

Ошибка биографа

Упоминаний о пребывании прадеда поэта в Полоцке нет ни в одном из бесчисленных трудов, посвященных необыкновенной судьбе "царского арапа". Виной тому - ошибочно записанный биографом Адамом фон Роткирхом 1707 год, как год его крещения в Вильне.

Известно, что арапчонка Ибрагима в числе "трех арапов малых робят" привезли в Москву из Константинополя осенью 1704 года - держать маленького "басурманина" нехристем при дворе долгих три года явно бы не стали. Более того, в Вильно на стене православной церкви Святой Параскевы Пятницы, где крещен был арапчонок, сохранилась мраморная мемориальная доска с выбитым на ней старинным текстом: "В сей Церкви Император Петр Великий в 1705 году слушал благодарственное молебствие за одержанную победу над войсками Карла XII, подарил ей знамя, отнятое в той победе у шведов, и крестил в ней Африканца Ганнибала - деда знаменитого поэта нашего А. С. Пушкина".

Памятная доска о крещении африканца Ганнибала, установленная на церкви Параскевы Пятницы в Вильно.

Церковь Параскевы Пятницы в Вильно.

Очевидно, запись сделана по старым метрикам, где указывался именно этот год, - а церковные книги заслуживают доверия.

Но, пожалуй, самое веское свидетельство оставил сам Абрам Петрович: "...И был мне восприемником от святые купели Его Величество в Литве в городе Вилне 1705-м году..."

Ошибка в дате (ее приблизительность признавал и биограф Ганнибала) и дает мне смелость утверждать, что маленький арапчонок, носивший в то время имя Ибрагим, жил в Полоцке. Откроем пушкинскую "Хронику Петра" и внимательно всмотримся в события 1705 года.

Жозеф Вивьен. Портрет Александра Пушкина. 1827 год.

Свидетельства Пушкина

Пушкин - исследователь серьезный. "Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина, - признавался он, - но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до Государя Петра III". В последние годы жизни поэт был увлечен деяниями и самой личностью Петра Великого, и все сведения добыты им из архивов, он, по его же словам, буквально "зарывался" в них. Так что в достоверности исторических фактов и событий сомнений нет.

Итак, Пушкин свидетельствует:

"1705 год... Петр собрался ехать в Польшу, но 5 мая занемог лихорадкою - и успел выехать не прежде, как в конце мая. По пути к Полоцку осматривал сад и костел в местечке Микалишки...

Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
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В Полоцке Петр нашел Шереметева, Огильвия, Репнина, уже соединившимися...

1 июля Петр с главным корпусом выступил к Вильне...

Петр прибыл в Вильну 15 июля...

1 августа, предоставя начальство над войском в Вильне Огильвию... сам пошел в Курляндию преследовать Левенгаупта".

Временные рамки сужаются: Петр провел в Вильно всего две недели - вторую половину июля 1705 года. Именно в это время он и крестил своего питомца.

Но вместе ли они были в Полоцке?

И. Пчелко. Иллюстрация к книге И. Воробьевой и Н. Верховской "Стихи сочиняю!"

Дом на Западной Двине

Известно немало свидетельств о пребывании в Полоцке русского монарха. Сохранился и старинный дом, где почти месяц жил Петр I. Каменный одноэтажный особняк, крепко вросший в землю, стоит на берегу Западной Двины, в историческом сердце города. У меня нет сомнений: именно здесь в июне 1705 года вместе с русским царем жил его любимец, маленький Ибрагим! Ведь арапчонок находился неотлучно при своем высоком покровителе. Мальчик обладал необыкновенно чутким слухом - по этой причине Государь велел ему спать подле него в царской спальне или где-то поблизости. Как свидетельствовал историк Голиков, юный Ганнибал, "как бы он ни крепко спал, всегда на первый спрос просыпался и отвечал".

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Из этого дома 1 июля Петр "выступил к Вильне", где и крестили Ибрагима. А двумя днями раньше, 29 июня, в день святых апостолов Петра и Павла, тридцатитрехлетний Государь праздновал в Полоцке свои именины и милостиво принял приглашение от отцов-иезуитов отобедать у них. В тот памятный день арапчонок Ибрагим наверняка с любопытством глазел на купола Святой Софии, на медленно текущую у подножия холма Двину, на иезуитский Коллегиум и на мощный крепостной вал времен Ивана Грозного...

Одноэтажный домик Петра I в Полоцке.

P.S. В полоцком домике Петра I разместилась ныне музейная экспозиция "Прогулка по Нижней Покровской". Более трех сто- летий назад по этой улочке, ведущей к Софийскому храму, прогуливался со своим авгус-тейшим покровителем и маленький арапчонок. Кто знает, возможно когда-нибудь в Полоцке будет поставлен памятник Абраму Петровичу Ганнибалу, славному сыну России и Эфиопии, предку русского гения, кровными узами соединенного с Беларусью.

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