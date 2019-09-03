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03.09.2019 12:09
Рубрика: Спорт

Роналду установил новый рекорд

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил очередной рекорд. В 10-й раз он признан лучшим футболистом Португалии.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду

В борьбе за рекордный 10-й титул 34-летний Роналду обошел полузащитника "Манчестер Сити" Барнарду Силву и перешедшего нынешним летом в мадридский "Атлетико" юного Жоау Фелиша, сообщает Ojogo.

Игрок "Ювентуса" в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Италии, в составе сборной выиграл Лигу наций УЕФА, став лучшим бомбардиром финальной стадии. Помимо этого Роналду номинирован на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА, где будет соперничать со своим главным конкурентом Лионелем Месси из "Барселоны" и Вирджилом ван Дейком из "Ливерпуля".

Также испанские СМИ сообщили о том, что форвард "Ювентуса" внес изменение в завещание, оставив все свое состояние, стоимость которого около 300 миллионов евро, своей невесте Джорджине Родригес, родившей футболисту дочь Алану Мартину.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду
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