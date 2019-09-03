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03.09.2019 14:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россия и Китай обменялись литературой

С момента запуска "Программы перевода и издания произведений китайской и российской классической и современной литературы" свет увидели 94 книги. Об этом на днях сообщили в Китайском обществе по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Проект реализуется совместно с российским "Институтом перевода".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

С момента запуска проекта в мае 2013 года, при поддержке правительств и посольств Китая и России, ежегодно публикуются новые издания, вызвавшие положительный читательский отклик. По состоянию на август текущего года, 56 произведений русской литературы были переведены на китайский язык, а 38 книг китайской литературы - на русский. Всего в рамках первого этапа будет опубликовано 100 книг.

По словам генерального директора Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо, программа представляет собой важный проект по гуманитарному обмену и сотрудничеству между правительствами двух стран. По случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений скоро начнется второй этап проекта и начнется отбор следующей сотни произведений. Чжан Хунбо также сообщил, что по просьбе читателей будут представлены электронные и аудиокниги на обоих языках.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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