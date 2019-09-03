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03.09.2019 18:29
Рубрика: Спорт

Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев (Ухань)

В Китае прошли очередные матчи первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Одна из наиболее ярких встреч игрового дня прошла в Нанкине, где один из фаворитов ЧМ-2019 сборная Греции уступила Бразилии - 78:79. Победитель встречи определился на последних секундах, когда Костас Слукас промазал с линии штрафных решающий бросок. Самым результативным в этой игре оказался бразилец Андерсон Варежао, набравший 22 очка.

Не менее драматичной выдалась игра в Шанхае, где американцы, тоже с преимуществом в одно очко, одолели Турцию - 93:92. Правда, "звездно-полосатым" для этого потребовался еще и овертайм. Турки весь матч прошли с именитым соперником ноздря в ноздрю, но в концовках США оказывались чуть крепче нервами. Сначала американцы спаслись в основное время, уступая за 11 секунд до конца два очка. А затем были хладнокровнее и в дополнительную пятиминутку.

Все результаты игрового дня

Группа "E"

США - Турция - 93:92 ОТ

Чехия - Япония - 89:76

Положение: США - 2 победы - 0 поражений, Турция, Чехия - по 1-1, Япония - 0-2

Группа "F"

Новая Зеландия - Черногория - 93:83

Бразилия - Греция - 79:78

Положение: Бразилия - 2-0, Греция, Новая Зеландия по 1-1, Черногория - 0-2

Группа "G"

Франция - Иордания - 103:64

Доминиканская Республика - Германия - 70:68

Положение: Франция, Доминиканская Республика по 2-0, Германия, Иордания - по 0-2

Группа "H"

Австралия - Сенегал - 81:68

Литва - Канада - 92:69

Положение: Литва, Австралия - по 2-0, Канада, Сенегал - по 0-2.

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