Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко была вынуждена пропустить заседание Верховной рады 3 сентября из-за смерти двоюродной сестры. Об этом сообщает украинское новостное издание Strana.ua, ссылаясь на свои источники.

Двоюродной сестре политика Татаьяне Шараповой было 48 лет. Она ничем не болела, но две недели назад неожиданно впала в кому, из которой уже не вышла.

Партия "Батькивщина" имеет 28 мест в Раде, являясь третьей по числу кресел. 3 сентября на заседании парламентарии рассматривали, в числе прочего, и предложение отменить неприкосновенность депутатов, предложение было принято большинством голосов.