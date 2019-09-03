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03.09.2019,  
17:06
Текст:  Алексей Брусилов

Танки-тренажеры: "прокачанные" Т-54 помогли освоить Т-72Б3

Модернизированные советские Т-54М3 помогли вьетнамской команде достойно подготовится к проводившемуся в рамках Армейских международных игр - 2019 "Танковому биатлону".

У многих участников по сравнению с экипажами ВНА было преимущество, у них на вооружении находятся изготовленные на УВЗ в Нижнем Тагиле российские основные боевые танки Т-72 различных модификаций.

Военные некоторых государств для еще более эффективных действий даже оснастили свои "семьдесят вторые" версии Б3 многоканальными прицелами "Сосна-У".

Вьетнамцы такими возможностями не обладают. Полученные совсем недавно Т-90С еще находятся в стадии освоения, поэтому в качестве "ходовых тренажеров" были задействованы глубоко модернизированные Т-54М3.

Они имеют достаточно продвинутую систему управления огнем со всеми характерными для современного оборудования атрибутами вроде двухплоскостного стабилизатора, лазерного дальномера и цифрового баллистического вычислителя.

Фото: Минобороны РФ
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Сообщалось, что в этих "пятьдесят четвертых" применяется вариант СУО, разработанной в Словении специально для модернизации Т-54, Т-55, Тип 59 и других машин-ветеранов.

Подготовку механиков-водителей к скоростному преодолению трассы удалось повысить за счет установки более мощного двигателя.

Прошедшие отбор экипажи интенсивно занимались на специальном полигоне, где была воспроизведена трасса, подобная той, что имеется в Алабино. Это и принесло свои плоды. Вьетнамская команда не только вышла в финал "Танкового биатлона-2019" во втором дивизионе, но и завоевала "серебро".

На родине танкисты стали настоящими героями, специальную передачу о них подготовил канал VTV24.

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