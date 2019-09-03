У Романа Зобнина родилась дочь

Во вторник в семье Романа и Рамины Зобниных произошло радостное событие. У них родилась дочь. Об этом Рамина сообщила на своей странице в Instagram.

Жена футболиста сборной России опубликовала фотографию новорожденной и оставила трогательную подпись: "Дождались .... С днем рождения, наша сладкая булочка ..."

У Рамины и Романа Зобниных это уже второй ребенок. Три года назад у них родился сын, которому дали имя Роберт.

Сейчас Зобнин находится в расположении сборной и готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.