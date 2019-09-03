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03.09.2019 22:32
Рубрика: Спорт

У Романа Зобнина родилась дочь

Текст: Максим Домчев

Во вторник в семье Романа и Рамины Зобниных произошло радостное событие. У них родилась дочь. Об этом Рамина сообщила на своей странице в Instagram.

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Жена футболиста сборной России опубликовала фотографию новорожденной и оставила трогательную подпись: "Дождались .... С днем рождения, наша сладкая булочка ..."

У Рамины и Романа Зобниных это уже второй ребенок. Три года назад у них родился сын, которому дали имя Роберт.

Сейчас Зобнин находится в расположении сборной и готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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