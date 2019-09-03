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03.09.2019 17:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые раскрыли тайны гибели Ярославля в 1238 году

Текст: Николай Грищенко
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

Научные сотрудники Института археологии РАН и Московского физико-технического института установили детали гибели древнего Ярославля в феврале 1238 года. Данные получены по результатам комплексного исследования останков 15 человек, убитых при штурме города ордой хана Батыя.

В древнерусских летописях не сообщалось подробно о разорении Ярославля, и поэтому найденные при раскопках около Успенского собора массовые захоронения 300 мужчин, женщин и детей позволили ученым восстановить картину гибели города.

Фото: Максим Коротченко
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"Благодаря генетическим анализу выяснили, что в одном из захоронений находились останки семьи из трех поколений. Это были бабушка старше 55 лет, ее дочь 30-40 лет и внук - молодой мужчина около 20 лет. Еще один представитель этой семьи, родственник по женской линии, был погребен в соседнем коллективном захоронении", - сообщает заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова.

"Рубленный городок", захоронение №76, находился в самом центре ярославского кремля - Детинца. Захоронение отличалось от других могил - местом расположения и большим количеством артефактов, что говорило о высоком социальном статусе погибших. На дне сгоревшего деревянной усадьбы лежали в различных позах 15 человек. Часть тел сильно разложилась к моменту погребения, на многих из них обнаружены следы ударов копьями, секирами и саблями. После того, как люди были убиты, а их тела частично обгорели от пожара. Тела зарубленных в феврале ярославцев пролежали примерно до апреля - мая, и были похоронены с нарушениями ритуальных традиций.

"Нашествие Батыя было величайшей трагедией для всей страны, несопоставимой с другими событиями по жестокости и разрушению - не случайно оно оказалось одним из немногих событий, получивших отражение в русском фольклоре. И теперь, зная, что происходило в этих городах, мы понимаем, что летописные метафоры - "город утонул в крови" - почти соответствовали действительности", - пояснила Ася Энговатова.

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