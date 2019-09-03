Умер актер из боевика "Хлеб, золото, наган" Георгий Червинский

Художественный руководитель театра "Студия-69" и театральной мастерской Греческого культурного центра (ГКЦ), режиссер и актер Георгий Червинский скончался в Москве на 74-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте ГКЦ.

"С прискорбием сообщаем, что в понедельник 2 сентября скончался прекрасный, увлеченный, талантливый человек, режиссер, великий друг Эллады Георгий Владимирович Червинский. Ничего не предвещало беды. Буквально накануне, в субботу 31 августа, он со своим коллективом блестяще представил на Фестивале "АКРОПОЛИС" свои любимые мастер-классы, Басни Эзопа и отрывки античной драматургии", - сказано в нем.

Указано, что смерть деятеля культуры была неожиданной для всех: "В голове не укладывается. Он был полон сил, энергии, планов!".

"Это огромная для всех эллинов и филэллинов потеря, для Греческого Культурного Центра, для всех нас. Нам его будет очень не хватать. Вечная ему память!", - говорится в траурном сообщении.

Георгий Червинский родился 6 декабря 1945 года в Ленинграде. Там же окончил режиссерское отделение ЛГИК имени Крупской. Работал актером в театрах Ашхабада, Златоуста, Чебоксар, Балашова, Ярославля. "Студией-69" руководил с 1987 года.

На экранах дебютировал в 1980-м - в боевике "Хлеб, золото, наган". Далее - мелодрама с Андрейченко, Костолевским, Фрейндлих и Меньшовым "Прости", криминальная комедия "А был ли Каротин", сериал с Конкиным и Кабо "Время жестоких", роль "Препода-Сатаны" в "Истории одного киномана".