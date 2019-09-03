Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Один из лидеров мирового биатлона конца 90-х и начала 2000-х годов Хальвард Ханевольд утром во вторник скончался в собственном доме в городе Аскер.

Причины смерти экс-спортсмена, который в последние годы успешно работал на телевидении, пока не сообщаются. Ханевольду было 49 лет, сообщает Budstikka.

Ханевольд был одним из самых успешных биатлонистов в Норвегии. За карьеру, которую он начал в 15 лет, завоевал 23 медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Он трижды становился олимпийским чемпионом. Первое золото было выиграно на Играх 1998 года в индивидуальной гонке на 20 км.

Еще две золотые медали достались в составе эстафетной команды в 2002-м и 2010-м. Причем последнее золото было выиграно в возрасте 40 лет. Также в активе Ханевольда было пять побед на чемпионатах мира, 40 раз он попадал на подиум на этапах Кубка мира.