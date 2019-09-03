Умерла актриса Зинаида Славина

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на восьмидесятом году жизни 3 сентября.

Сообщение об этом появилось на сайте "Содружества актеров Таганки". Без указания причин смерти.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе.

В 1964-м окончила театральное училище имени Щукина. Еще будучи студенткой, исполнила главную женскую роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке. Где позже отыграла более 1600 спектаклей.

Экранный дебют - статистка в "Високосном годе" 1961-го. Далее - "Дорога к морю" (Ия), "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "Софья Перовская" (Корнилова, нигилистка), "Новенькая", "О друзьях-товарищах", "Егор Булычев и другие" (Варвара), "Мартин Иден" (Мария Сильва), "Каждый вечер после работы", "Юность Петра", "Нос" (Прасковья Осиповна), "Иван да Марья" (Баба Яга).

Звание Народной артистки РСФСР было присвоено Славиной в 1986 году.