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03.09.2019 12:07
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Россияне верят в способность властей защитить их от террористов

Текст: Владимир Емельяненко

По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 80 процентов - уверены в том, что государство защитит их от террористических актов. В 2002 году такого мнения придерживались 20 процентов соотечественников. За последние 17 лет число тех, кто верит в защиту государства от терактов, выросло в четыре раза. При этом сомневаются в способностях властей защитить население от террористической угрозы 16 процентов участников опроса, 4 процента - затруднились с ответом.

Фото: iStock
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Наметилась и новая тенденция: более половины или 53 процентов граждан считают, что террористические атаки на страну пока маловероятны, треть опрошенных (32 процента) соглашаются с тем, что они "возможны, но вряд ли". Еще одна новация - 15 процентов россиян считают, что основная террористическая угроза теперь исходит от США, а каждый десятый (11 процентов) полагает, что главная угроза исходит от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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