Военно-морской флот получит 176 вспомогательных судов

Военно-морской флот России в рамках государственной программы вооружения получит 176 вспомогательных судов. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Заявление прозвучало в ходе селекторного совещания.

"В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность доведена до 85 процентов, - сообщил глава военного ведомства. - В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, будет поставлено еще 176 судов".

В целом, как передает ТАСС, во вспомогательном флоте военно-морских сил числится более 450 судов, однако некоторые из них неисправны и не имеют дальнейших перспектив использования.

Суда вспомогательного флота не предназначены для непосредственного участия в боевых действиях, они занимаются обеспечением боевых кораблей и обслуживанием мест базирования. Например, во вспомогательный флот входят танкеры, а также спасательные суда.