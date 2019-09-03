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03.09.2019,  
12:27
Текст:  Владислав Куликов

Вооруженные силы получат более 400 современных вертолетов

В рамках государственной программы вооружения военное ведомство получило 112 современных вертолетов. Об этом сообщил в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"В соответствии с государственной программой вооружения, с 2018 по 2027 год предприятия должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолета, - рассказал глава военного ведомства, его слова приводит ТАСС. - В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно".

В том числе в рамках заключенных контрактов армия получит 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ. По словам министра обороны, при заключении контракта производитель существенно снизил стоимость вертолетов.

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