Вооруженные силы получат более 400 современных вертолетов

В рамках государственной программы вооружения военное ведомство получило 112 современных вертолетов. Об этом сообщил в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

"В соответствии с государственной программой вооружения, с 2018 по 2027 год предприятия должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолета, - рассказал глава военного ведомства, его слова приводит ТАСС. - В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно".

В том числе в рамках заключенных контрактов армия получит 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ. По словам министра обороны, при заключении контракта производитель существенно снизил стоимость вертолетов.