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Рубрика: Власть

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Сенатор Майк Ли. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Сенатор Майк Ли. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Сенатор Майк Ли. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Посольство России в США оформило визу американскому сенатору-республиканцу (от штата Юта) Майку Ли и сопровождающим его лицам. Ли собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября, чтобы встретиться с представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ранее посольство России напомнило Майку Ли, что для получения российской визы необходимо предоставить ряд документов. "Мы не комментируем процесс выдачи виз. Поскольку сенатор Майк Ли поднял этот вопрос, хотели бы пояснить: одной заполненной анкеты, как это сделал Майк Ли, недостаточно", - сообщили дипломаты.

Напомним, в августе сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали в выдаче въездных виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ сообщила, что Джонсон и Мерфи находятся в стоп-листе, о чем им хорошо известно.

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