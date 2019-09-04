Безруков предложил облагать западные фильмы в России "мздой"

Народный артист РФ, актер, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Безруков посетовал на недостаточное количество на российских телеканалах отечественных фильмов и спектаклей, особенно детских. И предложил обложить западную продукцию, идущую в кинотеатрах России, дополнительным сбором.

"Мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена", - отметил Безруков на пресс-конференции в среду. Добавляя, что "допустим, проблема была бы решена в плане мзды".

"Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке", - приводит предложение актера ТАСС.

Артиста беспокоит и состояние телеконтента, который "раньше был детский и взрослый, детского было около 50%. А уж в субботу и воскресенье - особенно в воскресенье - взрослым делать было нечего вообще". Плюс радовало отсутствие рекламы. Теперь же ситуация в корне иная, и реклама, барыши с нее - во главе угла.

По воспоминаниям Сергея, в былые времена телевизионные версии спектаклей демонстрировались по центральным каналам в прайм-тайм, но сейчас их никто не хочет брать в сетку вещания, так как на этом каналы не смогут заработать.

"Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем", - уверил Безруков. И все зря: "Не наш контент", - заворачивали артиста телебоссы.

Та же беда с кинотеатрами. Особенно в отношении детского кино.

"Думаю, выскажемся на совете по культуре. Может, помогут и поспособствуют, чтобы все-таки как-то подвинуть интересы и каналов в сторону нашего кино", - обеспокоено порассуждал актер.