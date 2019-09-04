Постановление правительства Республики Дагестан от 29 августа 2019 года № 206 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально- демографическим группам населения в Республике Дагестан за II квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за II квартал 2019 года на душу населения 10 043 рубля, для трудоспособного населения - 10 363 рубля, пенсионеров - 7 956 рублей, детей - 10 119 рублей.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов

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