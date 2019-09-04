Экс-чемпионка UFC перейдет в Bellator с рекордным контрактом в истории ММА

Бывшая чемпионка UFC в полулегком весе Кристина Жустино по прозвищу "Киборг" подписала рекордный в истории ММА контракт для женщин с Bellator.

Официальный сайт Bellator сообщил о том, что "Киборг" подписала рекордный для женского ММА контракт. Подробности сделки не сообщаются, но речь идет о многолетнем сотрудничестве и большом количестве боев.

Жустино три года выступала в UFC и стала чемпионкой организации. После двух защит титула потерпела поражение от Аманды Нуньес в конце 2018 года. В июле 2019-го провела последний бой в этой организации, в котором победила Фелисию Спенсер, после чего вконец разругалась с главой UFC Даной Уайтом. В итоге контракт с бразильянкой был расторгнут.

И вот теперь "Киборг" приходит в Bellator, где ее поджидают действующая чемпионка Джулия Бадд, а также такие звезды ММА как Ольга Рубин, Арлин Бленкоу, Джанай Хардинг и Эшли Смит.

"Я работал со многими звездами за 30 лет продвижения ММА, но такую как "Киборг" не встречал, - заявил глава Bellator Скотт Кокер. - Она самый доминирующий боец среди женщин в истории спорта и только она умеет так заводить трибуны. Теперь у нас самый сильный подбор спортсменок в полулегком весе в мире".