Карен Тер-Оганов: Энергетическое сотрудничество укрепит альянс России и Ирана

"Иранская Noursun Energy Group в рамках ирано-российского технологического делового форума, прошедшего 15 июля в Москве, представила технологии солнечной энергетики. Новые иранские технологии значительно дешевле, чем западные аналоги, а по качеству они почти им не уступают. Причем эти разработки позволяют добывать электричество и тепло из солнечных лучей, не нанося вред экологии". Об этом заявил эксперт, генеральный директор управляющей компании "АТЕК" Карен Тер-Оганов.

"Данные технологии, представленные иранской компанией, очень интересны для нашей отрасли и, на мой взгляд, это показатель эффективности нашего двустороннего сотрудничества. Иран активно развивает альтернативные источники энергии, например, в апреле 2017 года вблизи города Исфахан была открыта самая большая в Иране солнечная электростанция. Электростанция занимает площадь 20 га, ее годовая производственная мощность 10 МВт. На электростанции установлено около 39 тыс. солнечных панелей, площадь каждой из них 0,64 кв. метра", - рассказал Карен Тер-Оганов.

По мнению эксперта, сотрудничество наших стран в политической и экономической сферах является стабилизирующим фактором в международной политике. И одним из двигателей стратегического альянса наших стран должна быть энергетика и транспорт. Именно эти два направления стратегически важны для реализации наших политических инициатив в отношении Тегерана. А для нас, как для представителей отрасли в России - это пространство для маневра и новых совместных инициатив.

"Энергетическое сотрудничество является двигателем российско-иранского стратегического альянса; именно через углубление и взаимную интеграцию в данном направлении стоит ожидать выстраивания серьезных контуров российско-иранского регионального и глобального взаимодействия. Стратегическое сближение с Тегераном может сыграть положительную роль в появлении новых перспектив, рынков сбыта и для стран-членов Евразийского экономического союза. Через сотрудничество с Ираном ЕАЭС получит выход на рынки Среднего Востока (Ирак, Иран, Йемен, Сирия, Катар, Кувейт и т.д.) и доступ к важнейшим транзитным маршрутам. Но кроме этого, для нас, как для представителей отрасли, важно углубление и развитие именно энергетического сотрудничества. Например, влияние на формирование международных цен на энергоносители. Россия, Иран и Венесуэла (важный партнер Тегерана и Москвы в Латинской Америке, отношения с которым тоже крайне важны) обладают 32,4% общемировых запасов нефти и 38,6% запасов газа (BP Statistical Review ofWorld Energy, июнь 2013 г.). Уже это является важным фактором влияния на международную экономическую и политическую конъюнктуру в глобальном масштабе. Этот инструмент наряду с другими нераскрытыми опциями важно использовать для защиты и отстаивания наших совместных интересов", - рассказал подробнее Карен Тер-Оганов.

По мнению эксперта, опыт Ирана в энергетической отрасли крайне важен еще и потому, что Тегеран, располагая статусом энергетической сверхдержавы (4-ое место по запасам нефти в мире и 2-ое место по запасам газа в мире), тем не менее развивает и альтернативную энергетику. По словам Тер-Оганова, это важный показатель успешного развития отрасли страны, находящейся под санкциями уже более половины века.

"Политика Ирана в энергетической отрасли по целому ряду причин может быть для нашей страны примером. И в первую очередь это исходит из политической и отраслевой конъюнктуры. Россия, как и Иран, находятся в состоянии острой политической конфронтации с Западом. Но даже в этом положении Тегеран остается одним из важнейших государств на мировом энергетическом рынке по запасам нефти и газа. Вред от санкций - это не только проблема налаживания отношений с партнерами, но и проблема с доступом к технологиям, которые критически важны в нашей отрасли. В Иране эти проблемы решаются за счет интенсификации собственного производства и развития научно-исследовательского направления в отрасли. Интенсификация этого направления отрасли также актуальна, и политика импортозамещения тоже направлена на это. Нам важно вести такую работу сообща и вместе", - рассказал эксперт.

Отечественным инвесторам, по мнению эксперта, следует обратить внимание на возможность вложения не только в топливно-энергетический комплекс Ирана. Инвестиции в энергетику нужны нашей стране для закрепления политического и экономического влияния России в регионе. И в этом направлении есть уже успехи, но необходимо расширять горизонты. При этом крайне важно заниматься развитием и освоением именно сегмента возобновляемых источников энергии этой страны.

"По словам главы Роснефти Игоря Сечина, инвестиции в нефтегазовые проекты Ирана в целом могут возрасти до 30 млрд. долларов США. На мой взгляд, это самое красноречивое свидетельство того, что мы можем активнее расширять наше присутствие в энергетике Ирана. Но, кроме этого, мы можем активнее вкладываться в возобновляемые источники энергии. И как я упоминал, Иран имеет в этом плане огромные преимущества и неплохие достижения. Имея более 300 солнечных дней в году, Иран обладает огромным потенциалом для использования ВИЭ, в т.ч. геотермальной, солнечной и ветровой энергии. Я считаю, что наше сотрудничество должно быть выстроено не только на вложениях в конкретные проекты, но и на обмене технологиями, компетенциями специалистов, создании совместных предприятий как на территории России, так и Ирана", - конкретизировал Карен Тер-Оганов.

Связка России и Ирана не только в политике, но и в экономике может сыграть важную роль как для российской региональной политики (Южный Кавказ, Ближний Восток, шиитские страны региона), так и для более глобальных форматов международного сотрудничества. Но основным объединяющим вопросом как для Москвы, так и для Тегерана является международная экономическая повестка, которая жертвуется нашими западными партнерами в угоду политической конъюнктуры, а от этого страдают все.

"Проблемы России и Ирана лежат в большей части именно в плоскости того, что наши оппоненты на международной арене пытаются ограничить наше экономическое развитие исходя из политической конъюнктуры. Причем действуя нередко в ущерб интересам собственных партнеров. Хотя в ситуации именно кризисных политических отношений именно интенсификация экономических и торговых отношений способна снизить градус напряжения у политических элит и постепенно создать пространство для маневра в среднесрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе даже стать предпосылкой для мирного урегулирования кризисной ситуации", - резюмировал Карен Тер-Оганов.