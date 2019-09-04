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04.09.2019 13:10
Проект: Фонд развития современной дипломатии

Карен Тер-Оганов: Энергетическое сотрудничество укрепит альянс России и Ирана

"Иранская Noursun Energy Group в рамках ирано-российского технологического делового форума, прошедшего 15 июля в Москве, представила технологии солнечной энергетики. Новые иранские технологии значительно дешевле, чем западные аналоги, а по качеству они почти им не уступают. Причем эти разработки позволяют добывать электричество и тепло из солнечных лучей, не нанося вред экологии". Об этом заявил эксперт, генеральный директор управляющей компании "АТЕК" Карен Тер-Оганов.
Фото: Предоставлено Фондом современной дипломатии Фото: Предоставлено Фондом современной дипломатии
Фото: Предоставлено Фондом современной дипломатии

"Данные технологии, представленные иранской компанией, очень интересны для нашей отрасли и, на мой взгляд, это показатель эффективности нашего двустороннего сотрудничества. Иран активно развивает альтернативные источники энергии, например, в апреле 2017 года вблизи города Исфахан была открыта самая большая в Иране солнечная электростанция. Электростанция занимает площадь 20 га, ее годовая производственная мощность 10 МВт. На электростанции установлено около 39 тыс. солнечных панелей, площадь каждой из них 0,64 кв. метра", - рассказал Карен Тер-Оганов.

По мнению эксперта, сотрудничество наших стран в политической и экономической сферах является стабилизирующим фактором в международной политике. И одним из двигателей стратегического альянса наших стран должна быть энергетика и транспорт. Именно эти два направления стратегически важны для реализации наших политических инициатив в отношении Тегерана. А для нас, как для представителей отрасли в России - это пространство для маневра и новых совместных инициатив.

"Энергетическое сотрудничество является двигателем российско-иранского стратегического альянса; именно через углубление и взаимную интеграцию в данном направлении стоит ожидать выстраивания серьезных контуров российско-иранского регионального и глобального взаимодействия. Стратегическое сближение с Тегераном может сыграть положительную роль в появлении новых перспектив, рынков сбыта и для стран-членов Евразийского экономического союза. Через сотрудничество с Ираном ЕАЭС получит выход на рынки Среднего Востока (Ирак, Иран, Йемен, Сирия, Катар, Кувейт и т.д.) и доступ к важнейшим транзитным маршрутам. Но кроме этого, для нас, как для представителей отрасли, важно углубление и развитие именно энергетического сотрудничества. Например, влияние на формирование международных цен на энергоносители. Россия, Иран и Венесуэла (важный партнер Тегерана и Москвы в Латинской Америке, отношения с которым тоже крайне важны) обладают 32,4% общемировых запасов нефти и 38,6% запасов газа (BP Statistical Review ofWorld Energy, июнь 2013 г.). Уже это является важным фактором влияния на международную экономическую и политическую конъюнктуру в глобальном масштабе. Этот инструмент наряду с другими нераскрытыми опциями важно использовать для защиты и отстаивания наших совместных интересов", - рассказал подробнее Карен Тер-Оганов.

По мнению эксперта, опыт Ирана в энергетической отрасли крайне важен еще и потому, что Тегеран, располагая статусом энергетической сверхдержавы (4-ое место по запасам нефти в мире и 2-ое место по запасам газа в мире), тем не менее развивает и альтернативную энергетику. По словам Тер-Оганова, это важный показатель успешного развития отрасли страны, находящейся под санкциями уже более половины века.

"Политика Ирана в энергетической отрасли по целому ряду причин может быть для нашей страны примером. И в первую очередь это исходит из политической и отраслевой конъюнктуры. Россия, как и Иран, находятся в состоянии острой политической конфронтации с Западом. Но даже в этом положении Тегеран остается одним из важнейших государств на мировом энергетическом рынке по запасам нефти и газа. Вред от санкций - это не только проблема налаживания отношений с партнерами, но и проблема с доступом к технологиям, которые критически важны в нашей отрасли. В Иране эти проблемы решаются за счет интенсификации собственного производства и развития научно-исследовательского направления в отрасли. Интенсификация этого направления отрасли также актуальна, и политика импортозамещения тоже направлена на это. Нам важно вести такую работу сообща и вместе", - рассказал эксперт.

Отечественным инвесторам, по мнению эксперта, следует обратить внимание на возможность вложения не только в топливно-энергетический комплекс Ирана. Инвестиции в энергетику нужны нашей стране для закрепления политического и экономического влияния России в регионе. И в этом направлении есть уже успехи, но необходимо расширять горизонты. При этом крайне важно заниматься развитием и освоением именно сегмента возобновляемых источников энергии этой страны.

"По словам главы Роснефти Игоря Сечина, инвестиции в нефтегазовые проекты Ирана в целом могут возрасти до 30 млрд. долларов США. На мой взгляд, это самое красноречивое свидетельство того, что мы можем активнее расширять наше присутствие в энергетике Ирана. Но, кроме этого, мы можем активнее вкладываться в возобновляемые источники энергии. И как я упоминал, Иран имеет в этом плане огромные преимущества и неплохие достижения. Имея более 300 солнечных дней в году, Иран обладает огромным потенциалом для использования ВИЭ, в т.ч. геотермальной, солнечной и ветровой энергии. Я считаю, что наше сотрудничество должно быть выстроено не только на вложениях в конкретные проекты, но и на обмене технологиями, компетенциями специалистов, создании совместных предприятий как на территории России, так и Ирана", - конкретизировал Карен Тер-Оганов.

Связка России и Ирана не только в политике, но и в экономике может сыграть важную роль как для российской региональной политики (Южный Кавказ, Ближний Восток, шиитские страны региона), так и для более глобальных форматов международного сотрудничества. Но основным объединяющим вопросом как для Москвы, так и для Тегерана является международная экономическая повестка, которая жертвуется нашими западными партнерами в угоду политической конъюнктуры, а от этого страдают все.

"Проблемы России и Ирана лежат в большей части именно в плоскости того, что наши оппоненты на международной арене пытаются ограничить наше экономическое развитие исходя из политической конъюнктуры. Причем действуя нередко в ущерб интересам собственных партнеров. Хотя в ситуации именно кризисных политических отношений именно интенсификация экономических и торговых отношений способна снизить градус напряжения у политических элит и постепенно создать пространство для маневра в среднесрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе даже стать предпосылкой для мирного урегулирования кризисной ситуации", - резюмировал Карен Тер-Оганов.

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