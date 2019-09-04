Китай лидирует по числу строящихся атомных энергоблоков

За 30 с лишним лет Поднебесная достигла возможности самостоятельного проектирования, строительства и эксплуатации объектов ядерной энергетики, а также вступила в новый этап безопасного и эффективного развития в этой области.

Китай является мировым лидером в строительстве и эксплуатации реакторов с водой под давлением класса GW, AP1000, с использованием современных систем пассивной безопасности, и усовершенствованного реактора с водой под давлением EPR. В книге говорится, что ядерный реактор Хуалун-1, являющийся продуктом самостоятельных исследований и разработок, считается одним из лучших в мире с точки зрения безопасности.