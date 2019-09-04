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04.09.2019 14:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай стал крупнейшим рынком сбыта "молочки"

Потребление молочных продуктов на душу населения в Китае сейчас составляет около трети от среднемирового уровня. Таким образом, Китай стал крупнейшим потенциальным рынком сбыта молочных продуктов, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Молочная продукция на полках магазинов представлена в большом ассортименте. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Молочная продукция на полках магазинов представлена в большом ассортименте. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Молочная продукция на полках магазинов представлена в большом ассортименте. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно статистике, в 2018 году в Китае было 587 молочных предприятий. В первой половине 2019 года основной доход предприятий молочной промышленности превысил 190 миллиардов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,14 процента. Переработка молока стала крупнейшей отраслью пищевой промышленности страны.

В то же время, по состоянию на конец прошлого года в общей сложности 17 китайских компаний инвестировали в молочную промышленность за рубежом. В 2018 году общий объем импорта молочной продукции впервые превысил 10 миллиардов долларов, а общий объем экспорта также превысил 10 миллиардов долларов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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