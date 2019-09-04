Китай стал крупнейшим рынком сбыта "молочки"

Согласно статистике, в 2018 году в Китае было 587 молочных предприятий. В первой половине 2019 года основной доход предприятий молочной промышленности превысил 190 миллиардов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,14 процента. Переработка молока стала крупнейшей отраслью пищевой промышленности страны.

В то же время, по состоянию на конец прошлого года в общей сложности 17 китайских компаний инвестировали в молочную промышленность за рубежом. В 2018 году общий объем импорта молочной продукции впервые превысил 10 миллиардов долларов, а общий объем экспорта также превысил 10 миллиардов долларов.