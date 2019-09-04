"Колмар" подготовит кадры для угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке

Документ предусматривает также проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ и интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности в угольной отрасли Дальневосточного федерального округа.
По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, для университета важна прямая связь с крупными работодателями, формирующими запрос на своих будущих сотрудников. "Уверен, партнерство с компанией "Колмар" станет еще одним успешным примером новой образовательной модели ДВФУ и гарантирует трудоустройство выпускников на предприятия крупнейшего в стране угледобывающего холдинга", - подчеркнул он.
Для "Колмар" соглашение открывает новые возможности по развитию кадрового потенциала и практико-ориентированной подготовки специалистов, отметила председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева. "Инвестиции в подрастающее поколение - одно из приоритетных направлений социальной политики компании "Колмар", заинтересованной в привлечении молодых квалифицированных кадров, поэтому профориентационному информированию молодежи в компании уделяют большее внимание", - подчеркнула Цивилева.
Совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительством Республики Саха (Якутия) "Колмар" разработала план кадрового обеспечения компании до 2022 года. Агентство помогает с привлечением кадров: подбором, организацией ярмарок вакансий и профориентационных мероприятий в вузах и колледжах. Также оно помогает присоединиться к программам, предусматривающим государственную поддержку для работодателей.
"Подписание сегодняшнего соглашения - это еще один этап в развитии нашего сотрудничества. Уверен, что наше трехстороннее соглашение будет работать на то, чтобы обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов для "Колмар", а это значит, что молодые люди будут делать карьеру и оставаться в регионе", - заключил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
Пресс-релиз предоставлен АО "Колмар Груп"