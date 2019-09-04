"Колмар" подготовит кадры для угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке

Квалифицированные кадры для крупнейшего на Дальнем Востоке работодателя, угледобывающей компании "Колмар", будут готовить на базе Дальневосточного федерального университета. Поддержку окажет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме-2019.

Документ предусматривает также проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ и интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности в угольной отрасли Дальневосточного федерального округа.

По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, для университета важна прямая связь с крупными работодателями, формирующими запрос на своих будущих сотрудников. "Уверен, партнерство с компанией "Колмар" станет еще одним успешным примером новой образовательной модели ДВФУ и гарантирует трудоустройство выпускников на предприятия крупнейшего в стране угледобывающего холдинга", - подчеркнул он.

Для "Колмар" соглашение открывает новые возможности по развитию кадрового потенциала и практико-ориентированной подготовки специалистов, отметила председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева. "Инвестиции в подрастающее поколение - одно из приоритетных направлений социальной политики компании "Колмар", заинтересованной в привлечении молодых квалифицированных кадров, поэтому профориентационному информированию молодежи в компании уделяют большее внимание", - подчеркнула Цивилева.

Совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительством Республики Саха (Якутия) "Колмар" разработала план кадрового обеспечения компании до 2022 года. Агентство помогает с привлечением кадров: подбором, организацией ярмарок вакансий и профориентационных мероприятий в вузах и колледжах. Также оно помогает присоединиться к программам, предусматривающим государственную поддержку для работодателей.

"Подписание сегодняшнего соглашения - это еще один этап в развитии нашего сотрудничества. Уверен, что наше трехстороннее соглашение будет работать на то, чтобы обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов для "Колмар", а это значит, что молодые люди будут делать карьеру и оставаться в регионе", - заключил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Пресс-релиз предоставлен АО "Колмар Груп"