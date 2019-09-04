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04.09.2019 06:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Меняющий цвет астероид озадачил астрономов

Текст: Тимур Алимов
Астрофизики из Массачусетского технологического института (MIT) впервые зафиксировали астероид, меняющий свой цвет.
Фото: iStock Астероид 6478 Голт (Gault) с измененным цветом. Фото: NASA, ESA/K. Meech, J. Kleyna, O. Hainaut
Астероид 6478 Голт (Gault) с измененным цветом. Фото: NASA, ESA/K. Meech, J. Kleyna, O. Hainaut

Подробности открытия описаны в журнале Astrophysical Journal Letters, коротко о нем сообщает Science Alert.

Фото: China Lunar Exploration Project
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Речь о расположенном в главное поясе астероидов и открытом около 30 лет назад объекте 6478 Голт (Gault). Он уже привлекал внимание ученых наличием характерного только для комет "хвоста". При этом у 6478 Голт их два - первый длиной более 800 тысяч километров, второй - около 200 тысяч километров. Теперь астрофизиков озадачила еще одна особенность данного астероида.

В ходе наблюдений с помощью расположенного на Гавайях инфракрасного телескопа IRTF выяснилось, что небесное тело в инфракрасном спектре меняет стандартный красный цвет на синий.  Увидеть этот процесс ученым удалось буквально в режиме реального времени, поскольку он происходит стремительно - цвет меняется примерно за двое земных суток.

Ученые предполагают, что изменение цвета связано с исчезновением пыли на поверхности объекта, что обнажает скалистый, синеватый слой, еще не облученный солнечным светом.

- Это внешнее покрытие скорее всего очень тонкое, а его потеря открывает свежи синие слои твердого материала, из которого состоит небесное тело. Это может служить и причиной наличия у астероида двух "хвостов", - сказал астроном MIT Майкл Марссет.

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Необычные характеристики космического тела вызваны, вероятнее всего, с YORP - эффектом. В соответствии ним, неравномерное поглощение солнечного света астероидом заставляет его вращаться гораздо быстрее. Такое движение создает огромную центробежную силу, из-за которой астероид "испаряется".

6478 Голт был открыт в 1988 году Юджином и Кэролин Шумейкер. Диаметр космического объекта составляет около 3,7 километра. Астероид расположен примерно в 345,6 миллиона километров от Солнца.

Общество Космос
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