Mercedes-Benz заинтриговал тизером новой модели

В преддверии автосалона во Франкфурте Mercedes-Benz решил заинтриговать общественность тизером новинки, которая станет "следующей главой видения электрифицированного будущего".

Концепт, и эту информацию уже подтвердили в компании, получит имя EQS. Ранее в Сети появлялись фото тестового прототипа, который по габаритам был схож с флагманской моделью бренда. Но это вовсе не означает, что EQS окажется S-классом "на батарейках".

Предполагается, что в основу автомобиля легла новая алюминиевая платформа, изначально разработанная под установку электрического силового агрегата. Скорее всего, Mercedes-Benz EQS получит по одному мотору на каждую ось.

Среди особенностей дизайна стоит выделить узкие трёхсегментные фары головного света в стиле Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet 2017 года, довольно низкую линию крыши, мускулистые пропорции. Судя по тизеру, у автомобиля будет относительно высокий дорожный просвет, поэтому не исключено, что в Mercedes решили развить идеи концепт-кроссовера Ultimate Luxury, представленного в 2018 году.

Напомним, последней новинкой Mercedes-Benz стал GLE Coupe нового поколения, который тоже будет выставляться на грядущем мотор-шоу.