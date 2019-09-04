Москва впервые поддержит российское кино на фестивале в Торонто

С 5 по 15 сентября в этом году в Торонто проходит международный кинофестиваль TIFF, который для американских континентов значит примерно то же, что Канны для Европы, не говоря уже о том, что оба эти киносмотра имеют огромное интернациональное влияние.

Поскольку на Венецианском фестивале, что завершает свою работу в этом году 8 сентября, деловая секция в разы меньше, чем в Торонто, то кинопредприниматели фокусируются в это время года на канадском киносмотре. Кстати, в Канаду многие фильмы едут сразу же после Венеции, где у них еще есть шанс хорошо показать себя и на международном кинорынке: в Торонто заключается множество сделок. Сказанное выше вполне может послужить объяснением, почему Московский экспортный центр (МЭЦ), впервые выбирая площадку для инвестиций, предпочел именно TIFF. Сегодня объявлено о том, что первый раз в своей практике МЭЦ поддержит российские кинокомпании именно на международном кинофестивале в Торонто. На деловой площадке фестиваля TIFF Industry участникам предоставят пространство для деловых переговоров и проведут презентацию российских фильмов для международных закупщиков и продюсеров. Если у кого-то вызовет удивление, почему Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, который работает с экспортерами из разных отраслей, с этого года организует бизнес-миссии и для киноиндустрии, ответим, что такое также происходит впервые. По-деловому называется "экспорт несырьевого контента".

"В рамках бизнес-миссии правительство Москвы на 100% финансирует широкий спектр услуг, в том числе организацию деловых встреч, направленных на заключение экспортных контрактов, услуги профессиональных переводчиков, аренду площадки для деловых мероприятий, подготовку и печать презентаций и промо-материалов. Формат наших бизнес-миссий предполагает коллективную поездку столичных предпринимателей за рубеж, отвечающую экспортным целям, - отметил генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев. - В бизнес-миссии в Торонто принимают участие 4 кинокомпании, 3 анимационные студии, 4 дистрибьютора аудиовизуальной продукции, лицензионное агентство, а также платформа "ТНТ-Премьер Студиос" (уточним, что теперь платформа называется "премьер - прим. "РГ"). Некоторые из представленных компаний в июне этого года уже успешно участвовали с нами в бизнес-миссии в рамках кинорынка MIFA в Анси. Оценив эффективность нового формата поддержки, предоставляемого Московским экспортным центром, эти компании приехали в Торонто".

Бизнес-миссия носит название "Created in Moscow", под ее эгидой на кинофестивале TIFF будут работать 13 кинокомпаний. Они, в частности, представят свои проекты зарубежным закупщикам и продюсерам в рамках делового завтрака, который состоится 6 сентября. Презентацию откроет генеральный консул Российской Федерации в Торонто Кирилл Михайлов.

Какие же проекты "доберутся до канадской границы"? Лучшие из лучших, в том числе и такие новинки, о которых у нас в стране широкому зрителю еще ничего не известно. Так, крупнейший российский дистрибьютор "Централ Партнершип", входящий в состав холдинга "Газпром-медиа", представит романтический приключенческий фильм "Серебряные коньки". В Торонто отправится и уже знакомая международным продюсерам картина "Яга. Кошмар темного леса" Святослава Подгаевского, а также новый проект "Девятая" Николая Хомерики, спродюсированный Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым. Дистрибьютор также анонсирует драматический фильм "Текст" - совместный проект "Централ Партнершип" и платформы START. Главную роль в экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского играет Александр Петров.

Что касается "THT-Premier Studios", о которой говорилось выше, она представит в Канаде 4 новых проекта: триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Колл-центр", детективный триллер "Идентификация" Владлены Санду, отобранный в конкурс Series Mania в этом году, сериал "Эпидемия" Павла Костомарова - участник основных конкурсов Canneseries и ММКФ, и масштабный фантастический экшн "Аванпост", который выйдет в прокат этой осенью.

Кинокомпания Art Pictures Studio везет в Торонто новые эксклюзивные материалы из фантастического блокбастера "Вторжение" Федора Бондарчука совместного производства с компанией "Водород". А также также презентует для международных дистрибьюторов новые промо материалы картины "Лед-2" (режиссер Жора Крыжовников) и фантастического фильма "Спутник" (режиссер Егор Абраменко).

"В рамках TIFF у нас запланирован ряд важных встреч с дистрибуторами из США, Китая, Японии, Южной Кореи и стран Ближнего Востока по нашему флагманскому проекту "Вторжение". Уже есть предпродажи с широкими кинопрокатом на территории Латинской Америки, сделка была заключена с лидером рынка независимой дистрибуторской компанией BF Distribution. На данный момент общая сумма пре-сейлов по "Вторжению" на 65% выше по сравнению с "Притяжением", - комментирует Анна Струневская, глава международной дистрибуции Art Pictures Studio. - Стоит также отметить, что материалы, которые мы планируем представить в Торонто по "Спутнику", не оставляют никаких сомнений, что проект будет иметь не меньший потенциал для международных продаж, чем "Вторжение".

All Media представит триллер "Герой" Карена Оганесяна, комедии "Трезвый водитель" Резо Гигиниешвили и "Любовницы" Елены Хазановой, а также драму Андрея Смирнова "Француз". ГК "Планета Информ" предложит международным закупщикам контента три проекта. Это - "Ленин.

Неизбежность" Владимира Хотиненко, "Кома" Никиты Аргунова и "Робо" Сарика Андреасяна. Все три фильм выходят в российский прокат в четвертом квартале 2019 года.

В Торонто отправится и приключенческий сай-фай "Вратарь Галактики" Джаника Файзиева, и флагманские проекты Metrafilms - "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Aspiration" Михаила Идова и "Без оглядки" Кирилла Соколова. "Каждый из них уникален. "Воздух" - военная драма о первом отряде женщин-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны. Её автор - Алексей Герман-младший - лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей, и мастер авторского кино с мировым именем. Для этого проекта нам нужны сейлз-компании и партнёры, которые обеспечат выход фильма на ведущие мировые кинофестивали, - рассказывает СЕО компании Артем Васильев. - "Aspiration" - драма о рок-группе, записывающей свой последний альбом, будет сниматься в Канаде на английском языке. Здесь нам также нужны партнёры". Компания также представит мультсериал "Соня из Тоствилля".

Арк Пикчерс подготовила для партнеров два игровых фильма - "Кадиш" Константина Фама и "Нихао, Москва" Ильи Аксенова. В пакете предложений также документальный фильм Константина Фама "Из Иерусалима с любовью" - компания планирует представить проект международным фестивалям документального кино.

Кинокомпания Vega Film готовит для тех, кто будет с ней сотрудничать триллер "У нее другое имя" Веты Гераськиной, психологическую драму "Город уснул" Марии Игнатенко. Компания также будет искать партнеров по копродукции для фильмов "Конференция" Ивана И. Твердовского и "Вальтер" Роберта Дефа, находящихся на стадии разработки.

В рамках "Created in Moscow" будет представлена и анимация. Флагманские проекты студии Wizart в этом году - "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей".

"Площадка TIFF ежегодно позволяет нам встретиться с постоянными партнерами и показать прогресс в работе над проектами после майских переговоров в Каннах. На этот раз собираемся закрыть несколько территорий. Так, в рамках рынка будет подписано соглашение о кинопрокате на территории Латинской Америки, - рассказывает Юрий Москвин, генеральный продюсер студии. - Впервые в рамках кинорынка будет организован бизнес-завтрак российских производителей при поддержке Московского экспортного центра, для нас это хорошая возможность поделиться с байерами эксклюзивными материалами по "Гензель и Гретель" - новому анимационном фильму Wizart и по "Возвращению Урфина Джюса" от студии Мельница".

Лицензионное агентство brand4rent готовит для Торонто анимационные сериалы от ведущих российских студий. В пакете компании - "Монсики" (совместное производство ГК РИКИ и "Союзмультфильм"), "Пластилинки" и "Зебра в клеточку" ("Союзмультфильм"), а также "Академия Косми" (проект студии "Белый шар"). Студия "Паровоз" представит мультсериалы "Кощей. Настоящая история" и "Кошка Бяка и Хороший мальчик", а также свои проекты в разработке - "Чик-Чирикино" и "Космопорт". Компания "Клаксон Продакшн" также планирует анонсировать новинку - сериал "Волшебные стебельки Фло-Фло". В Торонто студия будет искать не только дистрибьюторов, но и партнеров для совместного производства второго сезона.

Между тем

Официальным оператором МЭЦ в Торонто стала компания "Экспоконтент". "В последние годы на высококонкуретном мировом рынке появились интересные жанровые проекты из России. Ведущие компании и продюсеры не только выстроили себе международную репутацию, но и зарекомендовали индустрию в целом, создав условия для выхода на следующий уровень. Неотъемлемая часть этой поступательной стратегии - регулярное участие в кинорынках, а это сложная и дорогостоящая работа.

Кроме того, кино - продукт, экспортирующий не только визуальную историю, но и смыслы, и имидж страны в целом. Поэтому для креативного экспорта так важна поддержка государства, которая позволяет, с одной стороны, не только "отвоевать" место на международном рынке, но представить российский контент как бренд, а также предоставить каждому участнику дополнительные возможности для развития бизнеса. Появление на этом поле нового института поддержки - Московского экспортного центра - позволит кинокомпаниям активнее и быстрее развиваться на международном уровне", - говорит Евгения Маркова, директор по работе с индустрией компании.