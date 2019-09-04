Небесная "Малютка": советские ПТУР применяли с Ми-8 в войне 1973 года

Противотанковый комплекс "Малютка" был одним из героев ближневосточной октябрьской войны 1973 года. По различным данным, этими компактными ракетами арабские войска уничтожили сотни израильских танков М48, М60 и Centurion американского и английского производства.

One of #Egyptian_Army inventions during #October 1973 war, using #Soviet-made 9M14 Malyutka MCLOS ATGMs on Mi-8 helicopters pic.twitter.com/a7CumCsS2X — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) September 2, 2019

В том коротком, но достаточно кровопролитном конфликте данные ПТУР применялись не только с самоходных установок на базе БРДМ-2, переносных контейнеров или боевых машин пехоты БМП-1.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, египтяне использовали в боях и вертолеты Ми-8, модифицированные под применение такого управляемого оружия.

Интересно, что "восьмерки", вооруженные "Малютками", СССР начал поставлять на экспорт только после 1974 года.

По всей видимости, пилоты Египта самостоятельно решились на такой эксперимент. Трудно сказать, насколько он был удачен - точно попасть из вертолета ракетой с ручным управлением - трудная задача, которая требует большого мастерства оператора.

В то же время сообщалось, что на Синайском полуострове успешно применялись более старые вертолеты Ми-4, вооруженные ПТУР "Фаланга". Возможно, часть приписываемых им успехов в уничтожении бронетехники противника принадлежит Ми-8.

Пока это все предположения, остается надеяться, что позже военные историки АРЕ обнародуют новые данные об участии советской винтокрылой техники в событиях октября 1973 года.