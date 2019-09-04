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04.09.2019,  
15:26
Текст:  Алексей Моисеев

Небесная "Малютка": советские ПТУР применяли с Ми-8 в войне 1973 года

Противотанковый комплекс "Малютка" был одним из героев ближневосточной октябрьской войны 1973 года. По различным данным, этими компактными ракетами арабские войска уничтожили сотни израильских танков М48, М60 и Centurion американского и английского производства.

В том коротком, но достаточно кровопролитном конфликте данные ПТУР применялись не только с самоходных установок на базе БРДМ-2, переносных контейнеров или боевых машин пехоты БМП-1.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, египтяне использовали в боях и вертолеты Ми-8, модифицированные под применение такого управляемого оружия.

Интересно, что "восьмерки", вооруженные "Малютками", СССР начал поставлять на экспорт только после 1974 года.

Фото: Алексей Моисеев
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По всей видимости, пилоты Египта самостоятельно решились на такой эксперимент. Трудно сказать, насколько он был удачен - точно попасть из вертолета ракетой с ручным управлением - трудная задача, которая требует большого мастерства оператора.

В то же время сообщалось, что на Синайском полуострове успешно применялись более старые вертолеты Ми-4, вооруженные ПТУР "Фаланга". Возможно, часть приписываемых им успехов в уничтожении бронетехники противника принадлежит Ми-8.

Пока это все предположения, остается надеяться, что позже военные историки АРЕ обнародуют новые данные об участии советской винтокрылой техники в событиях октября 1973 года.

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