Памфилова: Уровень отказов в регистрации в 2019 году беспрецедентно низкий

Почти 90% кандидатов, выдвинутых на выборах разных уровней, зарегистрированы избирательными комиссиями. Такие цифры привела в среду на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"Свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами. Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации", - сказала она.

В Единый день голосования 8 сентября будет замещено 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей. Побороться за эти места решили 118 583 кандидата, из них более 27 тысяч самовыдвиженцев.

"Отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% - это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам",- рассказала Элла Памфилова. Таким образом, 8 сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов или 89% от выдвинутых кандидатов, добавила она.

Напомним, в единый день голосования во всех 85 субъектах РФ пройдет около 6 тысяч избирательных кампаний, а также около 50 местных референдумов. В списки избирателей включены более 56 миллионов человек, это почти половина избирателей России.